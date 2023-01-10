Как украинцам оформить пенсию за границей: простая инструкция
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Пенсию можно оформить не выходя из дома
С началом полномасштабного российского вторжения многие украинцы были вынуждены искать убежище за границей, а некоторые из них находясь за пределами Украины достигли пенсионного возраста.
В Министерстве реинтеграции объяснили, что этим людям необязательно возвращаться домой, чтобы оформить получение пенсий, поскольку это можно сделать в онлайн-режиме.
Для этого надо воспользоваться услугами веб-портала Пенсионного фонда для предоставления электронных услуг и там выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии", а затем ознакомиться с информацией на экране и нажать кнопку вход.
Сайт попросит выполнить вход в систему, для чего понадобится иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Затем придется выполнить следующие шаги:
- в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласитесь на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления. Далее выберите "Продолжить" и вид пенсии, например "Пенсия по возрасту";
- заполните анкету и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных;
- прикрепите скан-копии документов, список которых будет приведен перед формированием заявления.
После завершения оформления на экране появится полная форма заявления, которую при необходимости можно отредактировать. После нажатия на кнопку "Подписать и отправить в ПФУ" процедуру назначения пенсии можно считать завершенной.
Как сообщалось ранее, украинцам, которые находятся на оккупированных территориях, упростили выдачу пенсий. Если их страховой стаж достиг необходимого размера, то выплаты им назначают автоматически.