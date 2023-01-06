Пенсию получить будет проще, но не всем: в ПФУ сделали важное уточнение

Украинцам не нужно будет ходить в ПФУ, чтобы оформить пенсию при достижении необходимого трудового стажа

Украинцам, которые находятся на оккупированных территориях, упростили выдачу пенсий. Если их страховой стаж достиг нормы, то выплаты им назначают автоматически.

Об этом сообщает портал "На пенсии".

Так, в Верховной Раде разработали законопроект, который предусматривает выдачу пенсий по упрощенной системе. Касается это пенсионеров, которые проживают на временно оккупированных территориях. Но есть важное условие — страховой стаж должен быть минимум 30 лет.

Если все условия соблюдены, то пенсия назначается автоматически — в Пенсионный фонд являться не нужно. Что касается украинцев с инвалидностью, то им пенсию будут назначать согласно дате установления инвалидности органами медико-социальной экспертизы.

Такие правила будет действовать только в период действия военного положения, а также еще три месяца после его отмены. Более того, украинцы, которые проживают на оккупированных территориях, могут обратиться в ПФУ даже спустя три месяца после достижения пенсионного возраста — право на пенсию утрачено не будет.

Для получения пенсии необходимы следующие документы:

копия паспорта гражданина Украины;

идентификационный код;

сведения о зарплате;

документ, подтверждающий стаж гражданина;

трудовая книжка, при необходимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пенсии в Украине поднимут в 2023 году. Весной запланирована индексация, но процент ее пока что неизвестен.