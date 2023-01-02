Украинские пенсионеры могут поднять себе выплаты: что для этого необходимо

Надбавка увеличивается с ростом прожиточного минимума

Украинские пенсионеры могут получить надбавку к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума, если они награждены нагрудным знаком "Почетный донор".

Как сообщает издание "На пенсии", с 1 декабря в Украине проведен перерасчет надбавки, которую устанавливают в соответствии с законом "О донорстве крови и ее компонентах".

Отмечается, что в этом случае пенсионеры получат надбавку в размере 10% от прожиточного минимума, то есть 258,9 гривны. В случае, если прожиточный минимум будет поднят, то возрастет и сумма выплат.

Саму надбавку добавляют к основным выплатам пенсионера.

Статус почетного донора можно получить, если бесплатно сдать 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 максимальных допустимых доз плазмы.

После этого стоит обратиться к территориальным органам Пенсионного фонда с документами о награждении нагрудным знаком и заявлением о назначении надбавки.

Как сообщалось ранее, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, хватит ли Украине денег на то, чтобы выплатить пенсии в 2023 году.