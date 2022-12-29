Хватит ли денег на пенсии в 2023 году: в Минсоцполитики дали ответ

Министр назвала два главных источника наполнения бюджета, благодаря которым выплачиваются пенсии в Украине

В Украине успешно завершено финансирование пенсионных выплат за декабрь 2022 года, несмотря на полномасштабную войну. Стабильно выплачивать пенсии украинцам планируют и в течение 2023 года. Как заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, социальная поддержка населения будет оставаться в рамках текущего года.

Об этом глава Министерства социальной политики рассказала в интервью изданию "Факты". По ее словам, наша страна достойно прошла первый год в условиях открытого вторжения россии, если говорить о наполнении Пенсионного фонда.

Так, глава Минсоцполитики выделила два основных "двигателя", которые способствовали наполнению бюджета. Во-первых, достойные зарплаты тех, кто задействован в военной сфере, помогли наполнять ПФУ в достаточной степени. По оценкам Жолнович, фонд в конце 2022 года вернул прошлогодние ссуды, а в данный момент показывает устойчивую стабильность.

Во-вторых, министр поблагодарила международных партнеров Украины, которые в значительной степени поддерживают социальную сферу. Как пояснила Жолнович, их помощь, по сути, стабилизирует бюджет и позволяет обеспечивать украинцев минимальными гарантиями.

В конце этого года, в декабре, был повышен прожиточный минимум, что положительно отразилось на суммах пенсий и ряда социальных пособий. Повышение соцвыплат на 2023 год, по словам главы Минсоцполитики, не запланировано.

"Законом Украины "О государственном бюджете" в 2023 году мы определили одну фиксированную сумму прожиточного минимума в течение года. Пока не планируем ее увеличивать, поскольку понимаем: не будет достаточно финансов, чтобы покрыть гарантию, определенную законодательством", — сказала Жолнович.

Социальная поддержка будет оставаться в рамках этого года, заверила министр. Поддержать уязвимые слои населения и частично минимизировать последствия инфляции планируют путем привлечения международных доноров и дополнительных выплат через формат "єДопомоги".

Тем не менее, индексация пенсий ожидается в марте следующего года. Подробнее об этом рассказывал министр финансов Сергей Марченко.