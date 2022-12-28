Пенсії у 2023 році: чи варто українцям чекати на підвищення

Міністр дав чітке пояснення щодо перерахування пенсій у наступному році

В 2023 году состоится запланированная на март индексация пенсионных выплат.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в своем очередном интервью для издания "РБК-Украина", отметив, что, несмотря на ситуацию в стране, правительство все же может позволить себе индексировать пенсии.

"Мы можем позволить себе индексировать пенсии, и мы будем это делать", — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время в стране наименее защищенными категориями граждан считают пенсионеры, поэтому государство делает все возможное, чтобы найти любые способы для поддержки пожилых украинцев.

"О справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы, то об этом следует говорить после победы в войне", — пояснил министр.

Кроме того, Марченко пояснил, что в ситуации, которая сложилась в стране из-за войны, последствия любых решений, касающихся увеличения зарплат без имеющихся на то ресурсов, могут повлечь за собой исключительно девальвацию и обесценивание национальной валюты. Также высока вероятность возникновения инфляции, которая спровоцирует в дальнейшем уменьшение покупательной способности гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович прокомментировала вероятность перечисления пенсий в 2023 году, назвав основную причину, по которой индексация выплат считалась невозможной.