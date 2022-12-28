Пенсії у 2023 році: чи варто українцям чекати на підвищення

Міністр дав чітке пояснення щодо перерахування пенсій у наступному році

У 2023 році відбудеться запланована на березень індексація пенсійних виплат.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у своєму черговому інтерв'ю для видання "РБК-Україна", зазначивши, що, попри ситуацію в країні уряд все ж може дозволити собі індексувати пенсії.

"Ми можемо дозволити собі індексувати пенсії, і ми це робитимемо", — наголосив він.

За його словами, наразі в країні найменш захищеними категоріями громадян вважають пенсіонери, тож держава робить усе можливе, аби знайти будь-які способи для підтримки літніх українців.

"Щодо справедливості та відновлення здатності бюджетників отримувати гідні заробітні плати, то про це варто говорити після перемоги у війні", — пояснив міністр.

Крім того, Марченко пояснив, що у ситуації котра склалася в країні через війну, наслідки будь-яких рішень, що стосуються збільшення зарплат без наявних на те ресурсів можуть потягнути за собою виключно девальвацію і знецінення національної валюти. Також є висока ймовірність виникнення інфляції, котра спровокує в подальшому зменшення купівельної спроможності гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович прокоментувала ймовірність перерахування пенсій у 2023 році, назвавши основну причину, через яку індексація виплат вважалася неможливою.