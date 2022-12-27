Пенсий больше не будет: в Пенсионном фонде рассказали, кто в 2022 году получит выплаты последним

На пенсии в декабре было направлено 51,4 млрд грн

В Украине завершили финансирование пенсионных выплат за декабрь 2022 года. Большая часть пенсионеров уже получила свои денежные средства.

Так, согласно сообщению Пенсионного фонда Украины, которое было опубликовано в социальной сети Facebook, на пенсионные выплаты в декабре было направлено 51,4 млрд грн, в том числе 9,6 млрд грн – через "Укрпочту" и 41,8 млрд грн – через уполномоченные банки.

Отмечается, что в настоящее время уполномоченными банками на счета пенсионеров было зачислено 100% профинансированных сумм, а по сообщению "Укрпочты" предприятием уже было доставлено 88,7 % профинансованных сумм.

"В декабре предоставлено 585 тыс. пенсионных услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины", — говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре 2022 года произошло повышение прожиточного минимума, а в связи с этим и индексация пенсионных выплат.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине изменят порядок назначения пенсии для большой категории пенсионеров.

Также мы сообщали о том, что в Украине пенсии расти не будут в связи с тем, что на одного работающего украинца стало приходить большее число пенсионеров, которых надо содержать.Но в Минсоце говорят, что решение проблемы есть.