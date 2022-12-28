Пенсия в два клика: как оформить заявление, не выходя из дома

Чтобы подать заявление, нужно заранее отсканировать все необходимые документы

Чтобы сэкономить время и не стоять в длинных очередях, пенсию можно оформить, не выходя из дома. Для этого нужен компьютер или смартфон, а также доступ в интернет, как и при поулчении соцвыплат через "Дию".

В ПФУ дали подробную инструкцию, как оформить заявление о назначении пенсии через веб-портал электронных услуг.

Эта процедура не займет у вас много времени и состоит всего из несколкьих шагов, а при себе нужно иметь:

квалифицированную электронную подпись (КЭП);

скан-копии необходимых документов (паспорт гражданина Украины; регистрационную карту налогоплательщика; документы об обучении; трудовую книжку; военный билет и т.д.).

Шаг первый — зайти на портал Пенсионного фонда и выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии".

Шаг второй — внимательно прочесть информацию на экране и перейти по ссылке "Вход".

Шаг третий — авторизуйтесь в личном кабинете. Для этого вам понадобится ваша электронная подпись (КЭП).

Шаг четвертый — в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Дайте согласие на дистанционное информирование выбрав соответствующий способ получения уведомлений и сохраните информацию. Нажмите "Продолжить" и выберите вид пенсии, за назначением которой вы обращаетесь.

Шаг пятый — ответьте на вопросы анкеты-опросника для заполнения атрибутов заявления и дайте согласие на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку).

Шаг шестой — прикрепите скан-копии документов, подготовленные заранее в соответствии с перечнем, приведенным ранее на сайте. На экране появится полная форма заявления на назначение пенсии, заполненная по результатам предыдущих шагов. В случае необходимости вы можете отредактировать информацию.

Шаг седьмой — подпишите заявление при помощи КЭП и отправьте его в Фонд, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Решение о назначении пенсии будет принято не позднее 10 дней с момента поступления электронного заявления. Информацию о состоянии обработки вашего заявления и о решении вы получите тем способом, который выбрали при заполнении анкеты.

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