Все соцвыплаты в "Дие": как это будет работать и зачем нужно

В Минцифры придумали, как избежать махинаций и коррупции в сфере социальных выплат

В Украине вскоре упростят получение социальных выплат и снизят связанные с этим коррупционные риски.

Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров в эфире единого марафона новостей, речь идет о создании единого реестра социальных выплат.

"Мы сейчас работаем над электронным акцизом, над услугами для моряков, над социальной сферой, создавая единый реестр социальных выплат вместе с Министерством социальной политики", — сказал он.

По словам министра, создание единого реестра поможет верифицировать социальные выплаты и исключить возможность любых махинаций. Тем самым средства будут получать те люди, которые их заслуживают.

Он добавил, что в Минцифре уделяют большое внимание безопасности сервиса "Дия", который даже в условиях полномасштабного вторжения продолжает работать и предоставлять все новые услуги пользователям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как при помощи портала "Дия" можно получить помощь на оплату коммунальных услуг, подав заявление на получение субсидии. Напомним, что размер субсидии может отличаться в отопительный и неотопительный сезоны.