Автоматическое назначение соцвыплат будет остановлено: кого это коснется

Людям придется вновь обратиться к органам соцзащиты за получением выплат

С началом нового года в Украине изменится порядок назначения социальных выплат. Это касается помощи для ВПЛ, матерей-одиночек, малообеспеченных семей и других льгот.

Как говорится в постановлении Кабмина №1320, речь идет об автоматическом начислении социальных выплат. Оно останется таким же для жителей оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.

Если же человек ранее получал выплаты автоматически и проживает за пределами оккупированных или блокированных территорий, то ему с 1 января придется обращаться с соответствующим заявлением в центры предоставления админуслуг.

Это касается получателей следующих видов помощи:

малообеспеченным семьям;

матерям-одиночкам;

детям, над которыми установлена опека;

детям с тяжелыми болезнями;

людям, проживающим с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

детям, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов;

лицам, достигшим пенсионного возраста, но не имеющих права на получение пенсии;

ВПЛ;

лицам с инвалидностью;

льготы, которые назначались ранее.

Стоит отметить, что органы социальной защиты обязаны проинформировать все указанные категории получателей выплат о том, что автоматическое назначение выплат было остановлено. Кроме того в уведомлении им должны объяснить, необходимость явиться в ЦПАУ для повторного назначения помощи.

Если некая территориальная община выпадает из списка находящихся в оккупации, то помощь продолжает выплачиваться в течение одного месяца, после которого придется все равно обращаться к органам соцзащиты.

Напомним, что некоторые категории украинцев могут получить денежные выплаты в размере 13 200 гривен от ООН. "Телеграф" рассказал о том, кто и как может получить денежную помощь.