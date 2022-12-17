Автоматичне нарахування соцвиплат буде зупинено: кого це торкнеться

Людям доведеться знову звернутися до органів соцзахисту за отриманням виплат

З початком нового року в Україні зміниться порядок призначення соціальних виплат. Це стосується допомоги для ВПО, одиноких матерів, малозабезпечених сімей та інших пільг.

Як йдеться у постанові Кабміну №1320, йдеться про автоматичне нарахування соціальних виплат. Воно залишиться таким самим для мешканців окупованих територій чи територій, де йдуть бойові дії.

Якщо ж людина раніше отримувала виплати автоматично та проживає за межами окупованих або блокованих територій, то їй із 1 січня доведеться звертатися з відповідною заявою до центрів надання адмінпослуг.

Це стосується одержувачів таких видів допомоги:

малозабезпеченим сім’ям;

матерям-одинакам;

дітям, над якими встановлено опіку;

дітям із тяжкими хворобами;

людям, які проживають з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу;

дітям, батьки яких ухиляються від виплати аліментів;

особам, які досягли пенсійного віку, але не мають права на отримання пенсії;

ВПО;

особам з інвалідністю;

пільги, що призначалися раніше.

Варто зазначити, що органи соціального захисту зобов’язані проінформувати всі зазначені категорії одержувачів виплат, що автоматичне призначення виплат було зупинено. Крім того, в повідомленні їм повинні пояснити необхідність з’явитися в ЦНАП для повторного призначення допомоги.

Якщо якась територіальна громада випадає зі списку окупації, то допомога продовжує виплачуватись протягом одного місяця, після якого доведеться все одно звертатися до органів соцзахисту.

Нагадаємо, що деякі категорії українців можуть одержати грошові виплати у розмірі 13 200 гривень від ООН. "Телеграф" розповів про те, хто та як може отримати грошову допомогу.