Усі соцвиплати в "Дії": як це буде працювати і навіщо потрібно

У Мінцифри вигадали, як уникнути махінацій та корупції у сфері соціальних виплат

В Україні незабаром спростять отримання соціальних виплат і зменшать пов’язані з цим корупційні ризики.

Як розповів голова Мінцифри Михайло Федоров в ефірі єдиного марафону новин, йдеться про створення єдиного реєстру соціальних виплат.

"Ми зараз працюємо над електронним акцизом, над послугами для моряків, над соціальною сферою, створюючи єдиний реєстр соціальних виплат разом із Міністерством соціальної політики", — сказав він.

За словами міністра, створення єдиного реєстру допоможе верифікувати соціальні виплати та виключити можливість будь-яких махінацій. Тим самим кошти отримуватимуть ті люди, які на них заслуговують.

Він додав, що у Мінцифрі приділяють велику увагу безпеці сервісу "Дія", який навіть в умовах повномасштабного вторгнення продовжує працювати і надавати нові послуги користувачам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як за допомогою порталу "Дія" можна отримати допомогу на оплату комунальних послуг, подавши заяву на отримання субсидії. Нагадаємо, що розмір субсидії може відрізнятися в опалювальний та неопалювальний сезон.