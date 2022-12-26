Выплаты на новорожденных в Украине получают не все: как не лишиться пособия

Для оформления выплат на ребенка понадобится лишь два документа

При рождении ребенка родитель получает выплату от государства, чтобы создать новоявленному человеку надлежащие условия для полноценного содержания. Однако, согласно законам Украины, этой выплаты могут лишить родителей или опекунов. К слову, ВПЛ также могут лишиться выплат, если вовремя не выполнят одно условие.

Эксперты портала "Я и Закон" подробно рассказали о том, какие выплаты положены на ребенка и как их оформить.

Выплаты при рождении ребенка полагаются как биологическим родителям, так и опекунам или усыновителям. Назначается выплата в случае, если обращение было подано не позднее, чем после шести месяцев с момента рождения ребенка. Если рождается двойня, тройня или больше, то выплаты назначаются на каждого ребенка индивидуально.

Документы для оформления единовременного пособия при рождении ребенка:

заявление о назначении помощи, составленное по форме, утвержденной Минтруда;

копия свидетельства о рождении ребенка и справка, выданная государственным органом регистрации актов гражданского состояния для назначения единовременного пособия при рождении ребенка (кроме случаев, когда смерть ребенка наступила до его регистрации в государственном органе регистрации актов гражданского состояния).

копия решения суда об усыновлении или соответствующих органов об установлении опеки — для усыновителей и опекунов.

Если гражданка Украины родила ребенка в момент временного пребывания за пределами страны, то в органы социальной защиты и труда нужно предоставить легализованные в установленном порядке документы компетентных органов страны пребывания, удостоверяющие рождение ребенка, если иное не предусмотрено законодательством.

Если ребенок родился мертвым, то родителям выплачивается единовременная выплата в размере части от суммы пособия. Для этого нужно предоставить справку о рождении ребенка или копию его свидетельства о рождении украинского или иностранного образца. В течении десяти дней орган регистрации актов гражданского состояния представляет в органы соцзащиты соответствующие сведения по установленной форме.

Прекращение выплаты пособия

Пособие на ребенка, которые было назначено при рождении, прекращают выплачивать в нескольких случаях. Чаще всего, это из-за нецелевого использования средств или невыполнения родителями своих обязанностей.

Выплаты на ребенка прекращают платить, если:

получателя лишили родительских прав;

получатель отказался от воспитания ребенка;

получатель использует выплаты в других целях и не обеспечивает ребенку надлежащие условия содержания и воспитания;

получатель находится в местах лишения свободы по решению суда;

наступили другие обстоятельства, предусмотренные законом.

Выплаты прекращаются с месяца, следующего за тем, в котором возникли указанные обстоятельства.

Если получатель погиб, то выплата пособия прекращается. Возобновить ее можно только после того, как другой родитель/усыновитель/опекун в течении шести месяцев обратится с заявлением в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства о восстановлении выплат.

Если ребенок лишился родителей

Выплаты на ребенка перечисляются на счет, открытый на его имя в банке в том случае, если он лишился родителей и попал в дом ребенка на полное государственное содержание. Случаев, при которых это может произойти, несколько:

смерть одинокой матери или обоих родителей, усыновителей, опекуна до момента исполнения ребенку одного года;

отказ матери (родителей) от содержания и воспитания ребенка до момента исполнения ребенку одного года;

лишение родительских прав родителей ребенка.

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