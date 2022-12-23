Выплат больше не будет: как части украинцев не потерять деньги от государства

Чтобы восстановить выплаты, нужно заново стать на учет в орган социальной защиты

С 1 января социальные выплаты будут начислять по новому механизму. Внутренне-перемещенные лица (ВПЛ) могут потерять свои выплаты, если не выполнят один просто шаг.

Об этом напомнили в Министерстве социальной политики Украины.

Чтобы не лишиться денег, при смене места фактического проживания необходимо извещать об этом уполномоченные органы социальной защиты населения. В случае смены места жительства или возвращения на постоянно место жительства необходимо заново становиться на учет.

После новой постановки на учет орган соцзащиты по новому месту жительства делает запрос в соответствующий орган по предыдущему месту жительства. Проверяют факт проживания ВПЛ по указанному адресу выборочно сотрудники территориального органа Национальной социальной сервисной службы Украины.

Если ВПЛ нет по месту фактического проживания/нахождения, то должностное лицо делает соответствующую запись в акте и оставляет уведомление. В документе сказано, что в течение 10 календарных дней нужно явиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту нахождения на учете для прохождения идентификации.

Если этого не сделать, то орган социальной защиты лишает переселенцев социальной помощи на проживание со следующего месяца. Чтобы возобновить выплаты, необходимо стать на учет по месту фактического проживания.

Ранее мы рассказывали о том, пенсии в Украине назначать будут по-новому. Увеличится количество человек, которым полагаются выплаты.