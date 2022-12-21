Удостоверения недостаточно: украинцам рассказали, как забрать пенсию умершего родственника

Какие документы нужны, чтобы забрать пенсию умершего родственника

В случае если украинскому пенсионеру начислили выплаты, однако он умер до того, как успел ее забрать, то эти деньги могут быть получены родственниками усопшего. Однако пенсионного удостоверения в такой ситуации будет недостаточно.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ), отвечая на вопрос украинки, попавшей в подобную ситуацию.

По словам экспертов, получить деньги можно при обращении в отделение ПФУ с заявлением, а в нем надо указать период, за который не была получена пенсия.

Помимо того надо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины вместе с копией;

копия свидетельства о смерти;

пенсионное удостоверение (если имеется);

документ, подтверждающий родственные связи, будь-то свидетельство о рождении, браке и т.д;

доверенность, выписанная в соответствии с действующим законодательством.

Само заявление можно подать как персонально явившись в отделение ПФУ, так и отправкой письма по почте или воспользовавшись услугами портала электронных услуг.

Напомним, украинским пенсионерам разрешили самостоятельно определять во сколько лет им выходить на пенсию, что повлияет на размер выплат.