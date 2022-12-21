Посвідчення недостатньо: українцям розповіли, як забрати пенсію померлого родича

Які документи потрібні, щоби забрати пенсію померлого родича

Якщо українському пенсіонеру нарахували виплати, проте він помер до того, як встиг її забрати, то ці гроші можуть бути отримані родичами покійного. Проте пенсійного посвідчення у такій ситуації буде замало.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ), відповідаючи на запитання українки, яка потрапила до такої ситуації.

За словами експертів, отримати гроші можна при зверненні до відділення ПФУ із заявою, а в ній треба вказати період, за який не було отримано пенсію.

Крім того, треба надати такі документи:

паспорт громадянина України разом із копією;

копія свідоцтва про смерть;

пенсійне посвідчення (якщо є);

документ, що підтверджує родинні зв’язки, чи то свідоцтво про народження, шлюб тощо;

довіреність, виписана відповідно до чинного законодавства.

Саму заяву можна подати як персонально з’явившись у відділення ПФУ, так і надсиланням листа поштою або скориставшись послугами порталу електронних послуг.

Нагадаємо, українським пенсіонерам дозволили самостійно визначати, у скільки років їм виходити на пенсію, що вплине на розмір виплат.