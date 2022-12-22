Автоматического начисления соцпомощи больше не будет – в чем причина и что делать
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Условия начисления выплат изменятся уже с нового года
В Украине с 1 января социальная помощь не будет начисляться автоматически. С нового года каждому, кто претендует на дополнительные денежные выплаты, придется лично обращаться в соответствующие органы.
Да, в рамках постановленияКабинета Министров от 15.11.2022 года, с января 2023 года, автоматическое начисление всех видов государственных соцвыплат в сроки действия военного положения в стране не будет происходить. Исключением являются только выплаты жителям оккупированных территорий и тех областей, где продолжаются активные боевые действия.
Что касается остальных украинцев, то они должны будут лично обращаться в органы социальной защиты, ЦНАПы или другие уполномоченные представители своих общин с заявлениями для продления соответствующих выплат.
О чем речь
– государственная соцпомощь для членов малообеспеченных семей;
– помощь одиноким матерям на несовершеннолетних детей;
– помощь на детей, находящихся на попечении;
– временную госпомощь детям, родители которых не платят алименты или не имеют возможности содержать несовершеннолетнего (несовершеннолетнюю) или место жительства их неизвестно;
– временная государственная соцпомощь лицам, которые не работают, достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на получение пенсионных выплат;
– государственную соцпомощь украинцам, имеющим инвалидность с детства, а также детям с инвалидностью;
– государственную соцпомощь гражданами, не имеющими права на пенсию, а также лицам с инвалидностью;
– льготы, назначенные ранее с учетом дохода многодетной семьи.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам, жилье которых пострадало во время войны от преступных действий оккупантов, будут выплачивать социальную помощь — кто и сколько будет получать.