Автоматического начисления соцпомощи больше не будет – в чем причина и что делать

Условия начисления выплат изменятся уже с нового года

В Украине с 1 января социальная помощь не будет начисляться автоматически. С нового года каждому, кто претендует на дополнительные денежные выплаты, придется лично обращаться в соответствующие органы.

Да, в рамках постановления Кабинета Министров от 15.11.2022 года, с января 2023 года, автоматическое начисление всех видов государственных соцвыплат в сроки действия военного положения в стране не будет происходить. Исключением являются только выплаты жителям оккупированных территорий и тех областей, где продолжаются активные боевые действия.

Что касается остальных украинцев, то они должны будут лично обращаться в органы социальной защиты, ЦНАПы или другие уполномоченные представители своих общин с заявлениями для продления соответствующих выплат.

О чем речь

– государственная соцпомощь для членов малообеспеченных семей;

– помощь одиноким матерям на несовершеннолетних детей;

– помощь на детей, находящихся на попечении;

– временную госпомощь детям, родители которых не платят алименты или не имеют возможности содержать несовершеннолетнего (несовершеннолетнюю) или место жительства их неизвестно;

– временная государственная соцпомощь лицам, которые не работают, достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на получение пенсионных выплат;

– государственную соцпомощь украинцам, имеющим инвалидность с детства, а также детям с инвалидностью;

– государственную соцпомощь гражданами, не имеющими права на пенсию, а также лицам с инвалидностью;

– льготы, назначенные ранее с учетом дохода многодетной семьи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам, жилье которых пострадало во время войны от преступных действий оккупантов, будут выплачивать социальную помощь — кто и сколько будет получать.