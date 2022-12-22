Автоматичного нарахування соцдопомоги більше не буде - в чому причина і що робити

Умови нарахування виплат зміняться вже з нового року

В Україні з 1 січня соціальна допомога не буде нараховуватися автоматично. З нового року кожному, хто претендує на додаткові грошові виплати, доведеться особисто звертатися до відповідних органів.

Так, у рамках постанови Кабінету Міністрів від 15.11.2022 року, з січня 2023 року автоматичне нарахування всіх видів державних соцвиплат у терміни дії воєнного стану в країні не відбуватиметься. Винятком є лише виплати для жителів окупованих територій і тих областей, де тривають активні бойові дії.

Що стосується решти українців, то вони повинні будуть особисто звертатися до органів соціального захисту, ЦНАПів або інших уповноважених представників своїх громад із заявами для продовження відповідних виплат.

Про що мова

– державну соцдопомогу для членів малозабезпечених родин;

– допомогу одиноким матерям на неповнолітніх дітей;

– допомогу на дітей, які перебувають під опікою;

– тимчасову держдопомогу дітям, батьки яких не сплачують аліментів або не мають можливості утримувати неповнолітнього (неповнолітню) або місце проживання їх невідоме;

– тимчасову державну соцдопомогу особам, які не працюють, досягли загального пенсійного віку, але не набули права на отримання пенсійних виплат;

– державну соцдопомогу українцям, які мають інвалідність з дитинства, а також дітям з інвалідністю;

– державну соцдопомогу громадянами, які не мають права на пенсію, а також особам з інвалідністю;

– пільги, які були призначені раніше з урахуванням доходу багатодітної родини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям, житло яких постраждало під час війни від злочинних дій окупантів, виплачуватимуть соціальну допомогу — хто і скільки отримуватиме.