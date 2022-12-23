Виплат більше не буде: як частини українців не втратити гроші від держави

Щоб відновити виплати, потрібно знову стати на облік до органу соціального захисту

З 1 січня соціальні виплати нараховуватимуть за новим механізмом. Внутрішньо-переміщені особи (ВПО) можуть втратити свої виплати, якщо не виконають один просто крок.

Про це нагадали у Міністерстві соціальної політики України.

Щоб не втратити гроші, при зміні місця фактичного проживання необхідно сповіщати про це уповноважені органи соціального захисту населення. У разі зміни місця проживання або повернення на постійне місце проживання необхідно наново ставати на облік.

Після нової постановки на облік орган соцзахисту за новим місцем проживання запитує до відповідного органу за попереднім місцем проживання. Перевіряють факт проживання ВПО за вказаною адресою вибірково працівники територіального органу Національної соціальної сервісної служби України.

Якщо ВПО немає за місцем фактичного проживання/знаходження, то посадова особа робить відповідний запис в акті та залишає повідомлення. У документі сказано, що протягом 10 календарних днів слід з’явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для ідентифікації.

Якщо цього не зробити, то орган соціального захисту позбавляє переселенців соціальної допомоги на проживання з наступного місяця. Щоб відновити виплати, необхідно стати на облік за місцем фактичного проживання.

Раніше ми розповідали про те, пенсії в Україні призначатимуть по-новому. Збільшиться кількість осіб, які мають виплати.