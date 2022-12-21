Украинцы получат помощь от ЮНИСЕФ: кто может рассчитывать на выплаты

ЮНИСЕФ выделяет 102 миллиона долларов

С началом полномасштабной войны в Украине многие граждане могут получать помощь, как от государства, так и от различных организаций. Одним из вариантов помощи является финансовая поддержка от международная организации, действующей под эгидой ООН — ЮНИСЕФ.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения, организация ЮНИСЕФ выделяет 102 миллиона долларов для помощи украинским семьям, попавшим в трудное положение из-за войны. На финансовую поддержку могут рассчитывать более 600 тысяч человек.

Кто имеет право на помощь

По словам президента, получить денежные средства от ЮНИСЕФ смогут те, кто воспитывает четырех или более детей, или ухаживает за детьми с инвалидностью.

"Хочу и отдельно поблагодарить ЮНИСЕФ за более чем 100 миллионов долларов поддержки для украинских семей. Более 120 тысяч семей, в том числе те, кто воспитывает четырех и более детей, детей с инвалидностью, могут получить денежную помощь. Всего программа коснется более 600 тысяч украинцев", — рассказал Владимир Зеленский.

Кроме того, на сайте организации отметили, что поддержали инициативу "Укрзализныци" по раздаче подарков развлекательно-образовательного характера детям, пострадавшим от войны на востоке и юге Украины.

В её рамках ЮНИСЕФ предоставила около 70 тысяч школьных портфелей и канцелярских наборов.

Напомним, ранее мы писали о том, что ООН возобновляет прием заявок на выдачу помощи украинцам. Кто и как может получить денежные средства.

Также мы сообщали о том, кто из украинцев имеет право на получение финансовой помощи от Эстонии.