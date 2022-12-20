2200 гривен на каждого члена семьи: кто из украинцев может получить новую помощь от ООН

Претендентам на выплаты необходимо соответствовать нескольким критериям

С началом полномасштабной войны в Украине многие наши граждане могут рассчитывать на помощь, как от государства, так и международных организаций. Одним из таких вариантов может стать финансовая помощь от ООН.

Как стало известно, агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновляет сбор данных об украинцах, которые пострадали в результате войны, чтобы начать оформление и выдачу новой денежной помощи. Сумма выплат составит 2200 гривен в месяц на каждого члена семьи. Она будет предоставляться сразу за трехмесячный период.

Кто может претендовать на выплаты

ВПЛ после 24 февраля 2022 года;

Лица, которые пострадали в результате военных действий после 24 февраля в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

Люди, которые вернулись на места постоянного проживания из другой области/страны, куда уезжали в связи с военными действиями.

Стоит отметить, что при этом, приоритетными категориями граждан для получения выплат являются:

отцы или матери-одиночки с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья с одним или несколькими одинокими пожилыми людьми (55 лет и старше) или пожилым человеком с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и др.);

приемные семьи, которые опекают детей без сопровождения и детей, разлученных с родителями.

Рассчитывать на денежную помощь могут граждане которые ранее не подавали заявку в УВКБ ООН и не получали денежную помощь от других организаций.

В сообщении на сайте агентства подчеркивается, что помимо вышеуказанных критериев уязвимости, лица должны также соответствовать социально-экономическим критериям и иметь месячный доход менее 5400 грн на одного члена семьи.

Что необходимо для подачи заявки

Для подачи заявки должны присутствовать все члены домохозяйства. Также с собой нужно иметь оригиналы документов на каждого члена семьи:

ИНН;

паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справка ВПЛ (при наличии);

гривневая банковская карта главного заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком;

удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания.

Напомним, ранее мы писали о том, как получить выплаты от американской благотворительной организации HIAS

Также мы сообщали о том, кто может получить выплаты суммой до 33 тысяч на семью.