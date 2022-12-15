Помощь в 6 600 гривен от американцев: кто в Украине может получить выплаты

Выплаты будут доступны для жителей двух регионов

Американская благотворительная организация HIAS оказывает материальную помощь некоторым категориям украинцев. Граждане могут получить 6 600 гривен на каждого члена семьи. "Телеграф" расскажет, кто и как может получить выплаты.

Материальную помощь предоставляют в размере 2 200 гривен на протяжении трех месяцев. Суммарно выходит 6 600. Получить выплаты могут украинцы, пострадавшие от военных действий на Харьковщине и Киевщине. Об этом сообщили в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Пострадавшие от военных действий в Броварах, Буче, Ирпене и других населенных пунктах Киевской и Харьковской областей могут получить финансовую помощь американской благотворительной организации HIAS", — подчеркнули в Министерстве.

Также отмечается, что обращаться за финансовой помощью могут не только те украинцы, которые потеряли жилье и средства на существование, но и уязвимые семья ВПЛ из этих регионов. Рассчитывать на выплаты могут и граждане с инвалидностью и члены неполных семей.

Напомним, что в Украине изменится размер социальных выплат на детей. Стало известно, сколько денег будут выплачивать в 2023 году.