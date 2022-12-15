Допомога у 6 600 гривень від американців: хто в Україні може отримати виплати

Виплати будуть доступні для мешканців двох регіонів

Американська благодійна організація HIAS надає матеріальну допомогу деяким категоріям українців. Громадяни можуть отримати 6600 гривень на кожного члена сім’ї. "Телеграф" розповість, хто та як може отримати виплати.

Матеріальну допомогу надають у розмірі 2200 гривень протягом трьох місяців. Сумарно виходить 6 600. Отримати виплати можуть українці, які постраждали від воєнних дій на Харківщині та Київщині. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Постраждалі від військових дій у Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської та Харківської областей можуть отримати фінансову допомогу американської благодійної організації HIAS", — наголосили в Міністерстві.

Також наголошується, що звертатися за фінансовою допомогою можуть не лише ті українці, які втратили житло та кошти на існування, а й уразливі родини ВПО із зазначених регіонів. Розраховувати на виплати можуть і громадяни з інвалідністю та члени неповних сімей.

Нагадаємо, що в Україні зміниться розмір соціальних виплат на дітей. Стало відомо, скільки грошей виплачуватимуть у 2023 році.