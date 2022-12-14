В Україні зміниться розмір соцвиплат на дітей: скільки грошей даватимуть у 2023 році

Прожитковий мінімум наступного року змінюватися не буде

В Україні прожитковий мінімум з наступного року змінювати не планують, адже він і так став більшим з 1 грудня. З огляду на це соціальні виплати на дітей частково підвищилися і виплачуватимуться на відповідному рівні протягом усього наступного, 2023 року.

Як пише видання "24 канал", прожитковий мінімум для дітей у 2023 році складатиме 2272 гривень для малюків, яким ще не виповнилося 6 років і 2833 гривень для тих, чий вік від 6 до 18 років.

Діти під опікою

Грошові виплати для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, виплачуються у розмірі, який складає два прожиткових мінімуми для дитини конкретного віку. При умові, що ця дитина не отримує пенсію, аліменти, стипендію або державну допомогу, то розмір допомоги стане меншим на суму цих виплат.

Грошова допомога на цю групу дітей у 2023 році складатиме:

дитина до 6 років – 4544 гривень;

дитина від 6 до 18 років – 5666 гривень.

Діти-сироти

Освітні заклади виплачують випускникам з-поміж дітей-сиріт та дітей, що були позбавлені батьківського піклування, одноразову грошову допомогу. Їх розмір складає шість прожиткових мінімумів, тож протягом наступного року вони отримуватимуть:

діти до 6 років – 13632 гривень;

діти від 6 до 18 років – 16998 гривень;

діти віком від 18 до 23 років – 16104 гривень.

Аліменти

Розмір цієї категорії виплат визначається у твердій сумі, котра повинна бути не меншою, аніж 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто мінімальна сума аліментів до червня 2023 року складатиме:

діти до 6 років – 1136 гривень;

діти від 6 до 18 років – 1416,50 гривень;

діти від 18 до 23 років – 1342 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть затримати виплати у зв'язку із вагітністю та пологами. Така ситуація склалася через повномасштабне російське вторгнення, адже уряд України сфокусувався на забезпеченні оборонних потреб, а всі інші платежі стали поки другорядними.