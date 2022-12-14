В Украине изменится размер соцвыплат на детей: сколько денег будут давать в 2023 году

Прожиточный минимум в следующем году меняться не будет

В Украине прожиточный минимум со следующего года менять не планируют, ведь он и так стал больше с 1 декабря. Учитывая это, социальные выплаты на детей частично повысились и будут выплачиваться на соответствующем уровне в течение всего следующего, 2023 года.

Как пишет издание "24 канал", прожиточный минимум для детей в 2023 году составит 2272 гривен для малышей, которым еще не исполнилось 6 лет и 2833 гривен для тех, чей возраст от 6 до 18 лет.

Дети на попечении

Денежные выплаты для детей, над которыми установлена опека или попечительство, выплачиваются в размере, который составляет два прожиточных минимума для ребенка конкретного возраста. При условии, что этот ребенок не получает пенсию, алименты, стипендию или государственную помощь, то размер пособия станет меньше на сумму этих выплат.

Денежная помощь на эту группу детей в 2023 году составит:

ребенок до 6 лет – 4544 гривен;

ребенок от 6 до 18 лет – 5666 гривен.

Дети-сироты

Образовательные учреждения выплачивают выпускникам среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, единовременную денежную помощь. Их размер составляет шесть прожиточных минимумов, поэтому в следующем году они будут получать:

дети до 6 лет – 13632 гривен;

дети от 6 до 18 лет – 16 998 гривен;

дети от 18 до 23 лет – 16104 гривен.

Алименты

Размер этой категории выплат определяется в твердой сумме, которая должна быть не меньше 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. То есть минимальная сумма алиментов до июня 2023 будет составлять:

дети до 6 лет – 1136 гривен;

дети от 6 до 18 лет – 1416,50 гривен;

дети от 18 до 23 лет – 1342 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут задержать выплаты по беременности и родам. Такая ситуация сложилась из-за полномасштабного российского вторжения, ведь правительство Украины сфокусировалось на обеспечении оборонных нужд, а все остальные платежи стали пока второстепенными.