Выплаты по беременности и родам могут задержать: озвучена причина
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В Минсоце говорят, что все выплаты обязательно будут
После начала военного вторжения россии правительство Украины сфокусировалось на обеспечении оборонных потребностей, а все остальные платежи были сдвинуты в приоритете. Это привело к тому, что часть социальных выплат могут задерживаться.
Как сообщила в эфире единого марафона украинских новостей глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, в эту категорию попали и украинки, которые вовремя не получили выплаты по беременности и родами.
Она заверила, что необходимые деньги на казначейском счету имеются, однако не всегда есть наличные средства для перенаправления их на банковские счета.
"Потому что у нас с введением военного положения введена конкуренция платежек. Это означает, что первую платежку казначейство всегда покроет, если она идет с обороны или на оборону. Поэтому социальные платежки могут лежать, пока на них собираются деньги", — сказала она.
Жолнович попросила отнестись к возникшей ситуации с пониманием и пообещала, что все выплаты будут произведены, хотя и возможны задержки на пару дней.
Как сообщалось ранее, управление Верховного комиссара ООН приняло решение об увеличении денежной помощи для украинцев. Таким образом некоторые категории граждан могут получить выплаты в размере 13 200 гривен.