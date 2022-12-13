Выплаты по беременности и родам могут задержать: озвучена причина

В Минсоце говорят, что все выплаты обязательно будут

После начала военного вторжения россии правительство Украины сфокусировалось на обеспечении оборонных потребностей, а все остальные платежи были сдвинуты в приоритете. Это привело к тому, что часть социальных выплат могут задерживаться.

Как сообщила в эфире единого марафона украинских новостей глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович, в эту категорию попали и украинки, которые вовремя не получили выплаты по беременности и родами.

Она заверила, что необходимые деньги на казначейском счету имеются, однако не всегда есть наличные средства для перенаправления их на банковские счета.

"Потому что у нас с введением военного положения введена конкуренция платежек. Это означает, что первую платежку казначейство всегда покроет, если она идет с обороны или на оборону. Поэтому социальные платежки могут лежать, пока на них собираются деньги", — сказала она.

Жолнович попросила отнестись к возникшей ситуации с пониманием и пообещала, что все выплаты будут произведены, хотя и возможны задержки на пару дней.

Как сообщалось ранее, управление Верховного комиссара ООН приняло решение об увеличении денежной помощи для украинцев. Таким образом некоторые категории граждан могут получить выплаты в размере 13 200 гривен.