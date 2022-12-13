Виплати у зв’язку з вагітністю та пологами можуть затримати: озвучена причина

У Мінсоці кажуть, що усі виплати обов’язково будуть

Після початку військового вторгнення росії уряд України сфокусувався на забезпеченні оборонних потреб, а всі інші платежі були зрушені у пріоритеті. Це призвело до того, що частина соціальних виплат можуть затримуватись.

Як повідомила в ефірі єдиного марафону українських новин голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович, до цієї категорії потрапили й українки, які вчасно не отримали виплати у зв’язку з вагітністю та пологами.

Вона запевнила, що необхідні гроші на казначейському рахунку є, проте не завжди є готівка для перенаправлення їх на банківські рахунки.

"Бо у нас із запровадженням воєнного стану введена конкуренція платіжок. Це означає, що першу платіжку казначейство завжди покриє, якщо вона йде з оборони або на оборону. Тому соціальні платіжки можуть лежати, поки на них збираються гроші", — сказала вона.

Жолнович попросила поставитися до ситуації з розумінням і пообіцяла, що всі виплати будуть зроблені, хоча й можливі затримки на пару днів.

Як повідомлялося раніше, управління Верховного комісара ООН ухвалило рішення про збільшення грошової допомоги для українців. Таким чином, деякі категорії громадян можуть отримати виплати у розмірі 13 200 гривень.