2200 гривень на кожного члена сім’ї: хто з українців може отримати нову допомогу від ООН

Претендентам на виплати необхідно відповідати декільком критеріям

З початком повномасштабної війни в Україні багато наших громадян можуть розраховувати на допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій. Одним із таких варіантів може стати фінансова допомога від ООН.

Як стало відомо, агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відновлює збір даних про українців, які постраждали внаслідок війни, щоб почати оформлення та видачу нової грошової допомоги. Сума виплат становитиме 2200 гривень на місяць на кожного члена сім’ї. Вона надаватиметься одразу за тримісячний період.

Хто може претендувати на виплати

ВПО після 24 лютого 2022 року;

Особи, які постраждали внаслідок воєнних дій після 24 лютого у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;

Люди, які повернулися на місця постійного проживання з іншої області/країни, куди виїжджали через військові дії.

При цьому пріоритетними категоріями громадян для отримання виплат є:

батьки або матері-одиначки з однією або більше дітьми молодше 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім’я з однією або декількома самотніми людьми похилого віку (55 років і старше) або людиною похилого віку з однією дитиною або декількома дітьми віком до 18 років;

сім’я з однією або декількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання та ін.);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Розраховувати на грошову допомогу можуть громадяни, які раніше не подавали заявку до УВКБ ООН та не отримували грошову допомогу від інших організацій.

У повідомленні на сайті агентства наголошується, що крім вищезгаданих критеріїв уразливості, особи повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше як 5400 грн на одного члена сім’ї.

Що необхідно для подання заявки

Для подання заявки повинні бути присутніми всі члени домогосподарства. Також із собою потрібно мати оригінали документів на кожного члена сім’ї:

ІПН;

паспорт чи інші документи, що засвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

гривнева банківська картка головного заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ, що засвідчує законну опіку над дитиною;

посвідчення/медична довідка у разі інвалідності або хронічного захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати виплати від американської благодійної організації HIAS

Також ми повідомляли, хто може отримати виплати сумою до 33 тисяч на сім’ю.