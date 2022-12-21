Українці отримають допомогу від ЮНІСЕФ: хто може розраховувати на виплати

ЮНІСЕФ виділяє 102 мільйони доларів

З початком повномасштабної війни в Україні багато громадян можуть отримувати допомогу як від держави, так і від різних організацій. Одним із варіантів допомоги є фінансова підтримка міжнародної організації, що діє під егідою ООН — ЮНІСЕФ.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення, організація ЮНІСЕФ виділяє 102 мільйони доларів для допомоги українським сім’ям, які потрапили у скрутне становище через війну. На фінансову підтримку можуть розраховувати понад 600 тисяч людей.

Хто має право на допомогу

За словами президента, отримати кошти від ЮНІСЕФ зможуть ті, хто виховує чотирьох або більше дітей, або доглядає дітей з інвалідністю.

"Хочу й окремо подякувати ЮНІСЕФу за більш ніж 100 мільйонів доларів підтримки для українських сімей. Понад 120 тисяч сімей, у тому числі ті, хто виховує чотирьох і більше дітей, дітей з інвалідністю, можуть отримати грошову допомогу. Усього програма торкнеться понад 600 тисяч українців ", — розповів Володимир Зеленський.

Крім того, на сайті організації зазначили, що підтримали ініціативу "Укрзалізниці" щодо роздачі подарунків розважально-освітнього характеру дітям, які постраждали від війни на сході та півдні України.

У її рамках ЮНІСЕФ надала близько 70 тисяч шкільних портфелів та канцелярських наборів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ООН відновлює прийом заявок на видачу допомоги українцям. Хто і як може отримати кошти.

Також ми повідомляли, хто з українців має право на отримання фінансової допомоги від Естонії.