В Украине выросли больничные выплаты: сколько платят за один день

Больничные в Украине регулярно выплачиваются

Несмотря на то, что в Украине продолжается война, граждане все равно могут получить выплаты по временной нетрудоспособности (больничные) и более того, их размер возрос в сравнении с прошлым годом.

Как сообщает "Социальная информационная платформа", Фонд социального страхования (ФССУ) подвел итоги 11 месяцев 2022 года и отметил, что больничные выплаты выросли на 58,7 грн.

Если в прошлом году за день больничного выплачивали 372,72 гривны, то в текущем — 431,42 гривны.

Информация о состоянии финансирования больничных средств регулярно публикуется в телеграм-канале ФССУ.

При этом отмечается, что если у человека появилась необходимость получить больничные у работодателя, который оказался на оккупированных территориях, то ему придется обратиться в органы ФССУ по месту регистрации или учета как ВПЛ.

Ранее Телеграф рассказывал, кому из украинцев, вероятно, придется вернуть субсидийные средства государства и с чем это связано.

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