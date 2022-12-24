В Україні виросли лікарняні виплати: скільки платять за один день

Лікарняні в Україні регулярно виплачуються

Попри те, що в Україні триває війна, громадяни все одно можуть отримати виплати з тимчасової непрацездатності (лікарняні) і більш того, їхній розмір зріс у порівнянні з минулим роком.

Як повідомляє "Соціальна інформаційна платформа", Фонд соціального страхування (ФССУ) підбив підсумки 11 місяців 2022 року і зазначив, що лікарняні виплати зросли на 58,7 грн.

Якщо минулого року за день лікарняного виплачували 372,72 гривні, то цього року — 431,42 гривні.

Інформація про стан фінансування лікарняних коштів регулярно оприлюднюється у телеграм-каналі ФССУ.

При цьому наголошується, що якщо у людини з’явилася необхідність отримати лікарняні у роботодавця, який опинився на окупованих територіях, йому доведеться звернутися до органів ФССУ за місцем реєстрації або обліку як ВПО.

Раніше Телеграф розповідав, кому з українців, ймовірно, доведеться повернути субсидійні кошти держави та з чим це пов’язано.

Також ми пояснювали, як на виплату та нарахування субсидій впливають фактична адреса проживання та місце прописки.