В Україні виросли лікарняні виплати: скільки платять за один день
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Лікарняні в Україні регулярно виплачуються
Попри те, що в Україні триває війна, громадяни все одно можуть отримати виплати з тимчасової непрацездатності (лікарняні) і більш того, їхній розмір зріс у порівнянні з минулим роком.
Як повідомляє "Соціальна інформаційна платформа", Фонд соціального страхування (ФССУ) підбив підсумки 11 місяців 2022 року і зазначив, що лікарняні виплати зросли на 58,7 грн.
Якщо минулого року за день лікарняного виплачували 372,72 гривні, то цього року — 431,42 гривні.
Інформація про стан фінансування лікарняних коштів регулярно оприлюднюється у телеграм-каналі ФССУ.
При цьому наголошується, що якщо у людини з’явилася необхідність отримати лікарняні у роботодавця, який опинився на окупованих територіях, йому доведеться звернутися до органів ФССУ за місцем реєстрації або обліку як ВПО.
Раніше Телеграф розповідав, кому з українців, ймовірно, доведеться повернути субсидійні кошти держави та з чим це пов’язано.
Також ми пояснювали, як на виплату та нарахування субсидій впливають фактична адреса проживання та місце прописки.