Виплати на новонароджених в Україні отримують не всі: як не втратити допомогу

Для оформлення виплат на дитину знадобиться лише два документи

При народженні дитини батьки отримують виплату від держави, щоб створити новоявленій людині належні умови для повноцінного утримання. Проте, згідно із законами України, батьків чи опікунів иможуть позбавити цієї виплати. До речі, ВПО також можуть втратити виплати, якщо вчасно не виконають одну умову.

Експерти порталу "Я і Закон" докладно розповіли про те, які виплати покладено на дитину та як їх оформити.

Виплати при народженні дитини належать як біологічним батькам, так і опікунам чи усиновлювачам. Призначається виплата у разі, якщо звернення було подано не пізніше ніж після шести місяців з моменту народження дитини. Якщо народжуються двійнята, трійня або більше, то виплати призначаються на кожну дитину індивідуально.

Документи для оформлення одноразової допомоги при народженні дитини:

заява про призначення допомоги, складена за формою, затвердженою Мінпраці;

копія свідоцтва про народження дитини та довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини (крім випадків, коли смерть дитини настала до її реєстрації в державному органі реєстрації актів цивільного стану).

копія рішення суду про усиновлення чи відповідних органів щодо встановлення опіки — для усиновлювачів та опікунів.

Якщо громадянка України народила дитину у момент тимчасового перебування за межами країни, то до органів соціального захисту та праці потрібно надати легалізовані в установленому порядку документи компетентних органів країни перебування, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено законодавством.

Якщо дитина народилася мертвою, то батькам виплачується одноразова виплата у розмірі частини суми допомоги. Для цього потрібно надати довідку про народження дитини або копію її свідоцтва про народження українського чи іноземного зразка. Протягом десяти днів орган реєстрації актів цивільного стану подає до органів соцзахисту відповідні відомості за встановленою формою.

Припинення виплати допомоги

Допомога на дитину, яка була призначена при народженні, припиняють виплачувати у кількох випадках. Найчастіше це через нецільове використання коштів або невиконання батьками своїх обов’язків.

Виплати на дитину припиняють платити, якщо:

отримувача позбавили батьківських прав;

отримувач відмовився від виховання дитини;

одержувач використовує виплати в інших цілях та не забезпечує дитині належні умови утримання та виховання;

одержувач перебуває у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

настали інші обставини, передбачені законом.

Виплати припиняються з місяця, наступного за тим, коли виникли зазначені обставини.

Якщо одержувач загинув, то виплата допомоги припиняється. Відновити її можна лише після того, як інший родич/усиновитель/опікун протягом шести місяців звернеться із заявою до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання про відновлення виплат.

Якщо дитина втратила батьків

Виплати на дитину перераховуються на рахунок, відкритий на її ім’я в банку в тому випадку, якщо вона втратила батьків і потрапила до будинку дитини на повне державне утримання. Випадків, за яких це може статися, кілька:

смерть самотньої матері чи обох батьків, усиновлювачів, опікуна досі виконання дитині одного року;

відмова матері (батьків) від утримання та виховання дитини до моменту виконання дитині одного року;

позбавлення батьківських прав батьків дитини.

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