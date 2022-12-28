Пенсія у два кліки: як оформити заяву, не виходячи з дому

Щоб подати заяву, потрібно заздалегідь відсканувати усі необхідні документи

Щоб заощадити час та не стояти у довгих чергах, пенсію можна оформити, не виходячи з дому. Для цього потрібен комп’ютер або смартфон, а також доступ в інтернет, як і при отриманні соцвиплат через "Дію".

У ПФУ дали докладну інструкцію, як оформити заяву про призначення пенсії через веб-портал електронних послуг.

Ця процедура не займе у вас багато часу і складається всього з кількох кроків, а при собі потрібно мати:

кваліфікований електронний підпис (КЕП);

скан-копії необхідних документів (паспорт громадянина України; реєстраційну картку платника податків; документи про навчання; трудову книжку; військовий квиток тощо).

Крок перший – зайти на портал Пенсійного фонду та вибрати вкладку "Заява на призначення пенсії".

Крок другий — уважно прочитати інформацію на екрані та перейти за посиланням "Вхід".

Крок третій — авторизуйтеся в особистому кабінеті. Для цього вам знадобиться ваш електронний підпис (КЕП).

Крок четвертий — у розділі "Про пенсійне забезпечення" виберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Дайте згоду на дистанційне інформування, вибравши відповідний спосіб отримання повідомлень та збережіть інформацію. Натисніть "Продовжити" і виберіть тип пенсії, за призначенням якої ви звертаєтесь.

Крок п’ятий — дайте відповідь на запитання анкети-опитувальника для заповнення атрибутів заяви та дайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставте відмітку).

Крок шостий — прикріпіть скан-копії документів, підготовлені заздалегідь відповідно до переліку, наведеного раніше на сайті. На екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами попередніх кроків. У разі потреби ви можете відредагувати інформацію.

Крок сьомий – підпишіть заяву за допомогою КЕП та відправте її до Фонду, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

Рішення про призначення пенсії буде ухвалено не пізніше 10 днів з моменту надходження електронної заяви. Інформацію про стан обробки вашої заяви та рішення ви отримаєте тим способом, який вибрали під час заповнення анкети.

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