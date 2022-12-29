Чи вистачить грошей на пенсії у 2023 році: у Мінсоцполітики дали відповідь

Міністр назвала два головні джерела наповнення бюджету, завдяки яким виплачуються пенсії в Україні

В Україні успішно завершено фінансування пенсійних виплат за грудень 2022 року, незважаючи на повномасштабну війну. Стабільно виплачувати пенсії українцям планують і упродовж 2023 року. Як заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, соціальна підтримка населення залишатиметься у рамках поточного року.

Про це глава Міністерства соціальної політики розповіла в інтерв’ю "Факти". За її словами, наша країна гідно пройшла перший рік в умовах відкритого вторгнення росії, якщо говорити про наповнення Пенсійного фонду.

Так, голова Мінсоцполітики виділила два основні "двигуни", які сприяли наповненню бюджету. По-перше, гідні зарплати тих, хто задіяний у військовій сфері, допомогли наповнювати ПФУ достатньою мірою. За оцінками Жолнович, фонд наприкінці 2022 року повернув торішні позички, а зараз показує стійку стабільність.

По-друге, міністр подякувала міжнародним партнерам України, які значною мірою підтримують соціальну сферу. Як пояснила Жолнович, їхня допомога, по суті, стабілізує бюджет і дозволяє забезпечувати українців мінімальними гарантіями.

Наприкінці цього року, у грудні, було підвищено прожитковий мінімум, що позитивно позначилося на сумах пенсій та низки соціальних допомог. Підвищення соцвиплат на 2023 рік, за словами голови Мінсоцполітики, не заплановано.

"Законом України "Про державний бюджет" у 2023 році ми визначили одну фіксовану суму прожиткового мінімуму протягом року. Поки що не плануємо її збільшувати, оскільки розуміємо: не буде достатньо фінансів, щоб покрити гарантію, визначену законодавством", — сказала Жолнович.

Соціальна підтримка залишатиметься на рівні цього року, запевнила міністр. Підтримати вразливі верстви населення та частково мінімізувати наслідки інфляції планують шляхом залучення міжнародних донорів і додаткових виплат через формат "єДопомоги".

Проте індексація пенсій очікується у березні наступного року. Докладніше про це розповідав міністр фінансів Сергій Марченко.