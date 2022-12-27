Пенсій більше не буде: у Пенсійному фонді розповіли, хто у 2022 році отримає виплати останнім

На пенсії у грудні було направлено 51,4 млрд. грн.

В Україні завершили фінансування пенсійних виплат за грудень 2022 року. Більшість пенсіонерів вже отримала свої кошти.

Так, згідно з повідомленням Пенсійного фонду України, яке було опубліковано у соціальній мережі Facebook, на пенсійні виплати у грудні було направлено 51,4 млрд грн, у тому числі 9,6 млрд грн – через "Укрпошту" та 41,8 млрд грн – через уповноважені банки

Зазначається, що наразі уповноваженими банками на рахунки пенсіонерів було зараховано 100% профінансованих сум, а, за повідомленням "Укрпошти", підприємством вже було доставлено 88,7 % профінансованих сум.

"У грудні надано 585 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у грудні 2022 року відбулося підвищення прожиткового мінімуму, а у зв’язку з цим і індексація пенсійних виплат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні змінять порядок призначення пенсії для великої категорії пенсіонерів.

Також ми повідомляли про те, що в Україні пенсії не зростатимуть у зв’язку з тим, що на одного працюючого українця почала приходити більша кількість пенсіонерів, яких треба утримувати. Але в Мінсоці кажуть, що вирішення проблеми є.