Підвищення пенсій "чорнобильцям": як домогтися перерахунку виплат

Кому з військовослужбовців-чорнобильців перерахують пенсії

У грудні 2022 року деякі українські пенсіонери почали отримувати підвищені виплати. Стало відомо, як зараз має відбуватися нарахування пенсій для військовослужбовців-чорнобильців, а також чи проводитиметься їхній перерахунок.

Як пише видання "На пенсії", посилаючись на слова начальника відділу призначення пенсій управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області Ольги Хоренко, щодо додаткових відсотків для ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції, у тому числі відсотків для 2-ї категорії та 10% для 1-ї категорії, ще у 2006 році було змінено 13 статтю закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", яка вже не передбачала нарахування таких відсотків.

Наступний масовий перерахунок військових пенсій відбувся відповідно до постанови Кабміну від 7 листопада 2007 р. № 1294 "Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб" з 1 січня 2008 року. Це означає, що перерахунок пенсіонерам-чорнобильцям відбувався без огляду на додаткові відсотки.

"Поки що така надбавка за відсотками не береться до уваги, проте у разі надання відповідного рішення суду до органів Пенсійного фонду України виконання йде відповідно до покладених зобов’язань", — заявила Хоренко.

У матеріалі наголошується, що згідно з рішенням Великої Палати Верховного суду (справа № 200/7786/19-а) орган ПФУ зобов’язується нарахувати та виплачувати військові пенсійні виплати з урахуванням таких відсотків.

Виходячи з усього вищезгаданого виходить, що виплати військовослужбовцям-ліквідаторам, які були призначені до 4 квітня 2006 року, повинні перераховуватися з 10% або 5% збільшенням. Для інших категорій пенсіонерів такої категорії перерахунок не передбачається.

Нагадаємо, раніше ми писали, на які суми пенсійних виплат можуть розраховувати українські військовослужбовці.

Також ми повідомляли про те, що деякі пенсіонери можуть отримувати більшу надбавку до своїх виплат.