Повышение пенсий "чернобыльцам": как добиться пересчета выплат

Кому из военнослужащих-чернобыльцев пересчитают пенсии

В декабре 2022 года некоторые украинские пенсионеры начали получать повышенные пенсионные выплаты. Стало известно, как сейчас должно происходить начисление пенсий для военнослужащих-чернобыльцев, а также будет ли производиться их перерасчет.

Как пишет издание "На пенсии", ссылаясь на слова начальника отдела назначения пенсий управления пенсионного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области Ольги Хоренко, по дополнительным процентам для ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в том числе 5 процентов для 2-й категории и 10процентов для 1-й категории, еще в 2006 году была изменена 13 статья закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", которая уже не предусматривала начисление таких процентов.

Следующий массовый перерасчет военных пенсий произошел в соответствии с постановлением Кабмина от 7 ноября 2007 г. № 1294 "Об упорядочении структуры и условий денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" с 1 января 2008 года. Это означает, что перерасчет пенсионерам-чернобыльцам происходил не учитывая дополнительные проценты.

"Пока такая надбавка по процентам не принимается во внимание, однако в случае предоставления соответствующего решения суда в органы Пенсионного фонда Украины исполнение идет в соответствии с возложенными обязательствами", – заявила Хоренко.

В материале отмечается, что согласно решению Большой Палаты Верховного суда (дело № 200/7786/19-а) орган ПФУ обязуется начислить и выплачивать военные пенсионные выплаты с учетом таких процентов.

Исходя из всего вышеуказанного выходит, что выплаты военнослужащии-ликвидаторам, которые были назначены до 4 апреля 2006 года, должны перечисляться с 10% или 5% увеличением. Для других категорий пенсионеров такой категории перерасчет не предусматривается.

Напомним, ранее мы писали о том, на какие суммы пенсионных выплат могут рассчитывать украинские военнослужащие.

Также мы сообщали о том, что некоторые пенсионеры могут получать большую надбавку к своим выплатам.