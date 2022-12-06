Пенсии военнослужащим: на какие суммы могут рассчитывать наши бойцы

Какие пенсии положены украинским военным

В Украине в 2022 году были приняты некоторые изменения в законодательстве, касающегося пенсионного обеспечения военнослужащих и других лиц, которые участвовали в защите нашей страны от российского вторжения.

Как сообщает "Odessa-life", украинские кадровые военнослужащие имеют право на получение пенсии по выслуге лет. А это значит, что имя необходимое количество стажа, уйти на заслуженный отдых можно в 45 лет и даже раньше.

Размер таких пенсий колеблется от 50 до 70% от денежного обеспечения военного, а участникам ликвидации Чернобыльской катастрофы положены 100%.

Если у военного нет выслуги лет, но есть статус УБД, то он может выйти на пенсию в 55 лет, а размер выплат в таком случае назначается в размере не ниже 210% от прожиточного минимума. По состоянию на 1 декабря 2022 года эта сумма равняется 4395,30 грн.

Одним из главных изменений в пенсионном законодательстве касалось того, что статус УБД смогут получить не только военнослужащие ВСУ, но и члены территориальной обороны. Хотя на практике для них получить этот статус весьма проблематично, но в правительстве обещают доработать этот вопрос.

Кроме того в 2022 году была повышена пенсия по инвалидности. Теперь для военнослужащих она составляет от 40 до 100% от денежного обеспечения в зависимости от степени инвалидности.

Если инвалидность была получена во время боевых действий, то эта сумма назначается в размере не меньше:

5025 грн для I группы;

4610 грн для II группы;

4396 грн для III группы;

В зависимости от звания и должности эти суммы могут увеличиться на 10-30%. Кроме того, эти пенсии подлежат индексации, однако соответствующий порядок пока не был принят.

Еще один важный документ был принят в ноябре. Он предусматривает, что период нахождения в плену для военнослужащих будет засчитываться в стаж. Пенсионные взносы за них уплачивает государство.

Еще один важный нюанс касается военнослужащих, имеющих особые заслуги перед Украиной. Если военнослужащий награжден званием Героя Украины, орденом "Золотая Звезда", орденом Богдана Хмельницкого трех степеней или орденом княгини Ольги трех степеней, то он может рассчитывать на доплату до пенсии в размере 70% прожиточного минимума.

Однако с 1 января 2023 года эта сумма будет поднята до от одной до трех минимальных зарплат, то есть составит не ниже 6700 гривен.

Как сообщалось ранее, 1 декабря в Украине было проведено очередное повышение пенсий, однако выплаты подняли далеко не всем пожилым гражданам, имеющим право на получение денег от государства.