Українські пенсіонери можуть підняти собі виплати: що для цього потрібно

Надбавка збільшується зі зростанням прожиткового мінімуму

Українські пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, якщо вони нагороджені нагрудним знаком "Почесний донор".

Як повідомляє видання "На пенсії", з 1 грудня в Україні проведено перерахунок надбавки, яку встановлюють відповідно до закону "Про донорство крові та її компонентів".

Зазначається, що у цьому випадку пенсіонери отримають надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, тобто 258,9 гривні. Якщо прожитковий мінімум буде піднято, то зросте і сума виплат.

Саму надбавку додають до основних виплат пенсіонера.

Статус почесного донора можна отримати, якщо безкоштовно здати 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 максимальних допустимих доз плазми.

Після цього варто звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду з документами про нагородження нагрудним знаком та заявою про призначення надбавки.

Як повідомлялося раніше, міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, чи вистачить Україні грошей на те, щоб виплатити пенсії у 2023 році.