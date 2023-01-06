Пенсію отримати буде простіше, але не всім: у ПФУ зробили важливе уточнення

Українцям не потрібно буде ходити до ПФУ, щоб оформити пенсію по досягненню необхідного трудового стажу

Українцям, які перебувають на окупованих територіях, спростили видачу пенсій. Якщо їхній страховий стаж досяг норми, то виплати їм призначають автоматично.

Про це повідомляє портал "На пенсії".

Так, у Верховній Раді розробили законопроект, який передбачає видачу пенсій за спрощеною системою. Стосується це пенсіонерів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Але є важлива умова — страховий стаж має бути щонайменше 30 років.

Якщо всіх умов дотримано, то пенсія призначається автоматично — до Пенсійного фонду не потрібно. Щодо українців з інвалідністю, то їм пенсію призначатимуть згідно з датою встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи.

Такі правила діятиме лише в період дії воєнного стану, а також ще три місяці після його скасування. Більш того, українці, які мешкають на окупованих територіях, можуть звернутися до ПФУ навіть через три місяці після досягнення пенсійного віку — право на пенсію втрачено не буде.

Для отримання пенсії необхідні такі документи:

копія паспорта громадянина України;

ідентифікаційний код;

відомості про зарплату;

документ, що підтверджує стаж громадянина;

трудова книжка, за потреби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пенсії в Україні піднімуть у 2023 році. Навесні заплановано індексацію, але відсоток її поки що невідомий.