Українцям піднімуть пенсії у 2023 році: у Мінсоцоплітики розповіли подробиці

Сума підвищення пенсій поки що не відома

Пенсії в Україні в 2023 році все ж таки проіндексують. Станеться це у березні, але поки що не відома точна сума підвищення та категорії пенсіонерів.

Про це в ефірі телемарафону розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, держава в особі Мінсоцполітики знайде кошти на підвищення пенсій уже навесні. До кінця січня вдасться дізнатися відсоток інфляції, а в лютому вже ухвалюватиметься рішення про індексацію пенсій. Проте точна сума підвищення поки що невідома, швидше за все вона залежатиме від рівня інфляції та коштів, які є у розпорядженні Мінсоцполітики.

"Звітність за останній місяць оброблятиметься в січні. Тоді ж розраховуватиметься і рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми розумітимемо, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні", — зазначила вона.

Міністр соцполітики наголосила, що держава неодмінно знайде ресурси для індексації пенсій у березні. Також вона запевнила, що передача частини соціальних виплат до адміністрування Пенсійного фонду не позначиться на виплаті пенсій.

"Лікарняними та субсидіями займатимуться новостворені структури в рамках фонду", — резюмувала Оксана Жолнович.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українських пенсіонерів може отримати подвійний стаж для пенсії.