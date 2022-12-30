Подвійний стаж для пенсії: хто із українських пенсіонерів може його отримати

Хто в Україні працює рік за два

Деякі українці мають право на отримання подвійного стажу за кожний рік роботи у певних установах, що може допомогти швидше набрати необхідну кількість років для виходу на пенсію.

Як розповіла у коментарі виданню "Сільські вісті" фахівець Пенсійного фонду М. Юрчишина, в Україні на подвійний стаж можуть розраховувати не так багато людей.

Це стосується співробітників протичумних закладів охорони здоров’я та лепрозоріїв, місць, де проходять лікування люди з психічними хворобами, а також інфіковані ВІЛ.

Крім того, згідно з українським законодавством, стаж роботи зараховується у подвійному обсязі, якщо людина працювала у патологоанатомічних та реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я. Крім того, згідно з поясненнями МОЗ, до списку також потрапляють співробітники:

протитуберкульозних кабінетів;

кабінетів інфекційних захворювань;

психоневрологічних відділень;

психіатричних бригад швидкої допомоги.

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