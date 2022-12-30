Двойной стаж для пенсии: кто из украинских пенсионеров может его получить

Кто в Украине работает год за два

Некоторые украинцы имеют право на получение двойного стажа за каждый год работы в определенных учреждениях, что может помочь быстрее набрать необходимое количество лет для выхода на пенсию.

Как рассказала в комментарии изданию "Сільські вісті" специалист Пенсионного фонда Н. Юрчишина, в Украине на двойной стаж могут рассчитывать не так уж и много людей.

Это касается сотрудников противочумных здравоохранительных заведений и лепрозориев, мест, где проходят лечение люди с психическими болезнями, а также инфицированные ВИЧ.

Кроме того, согласно украинскому законодательству, стаж работы засчитывается в двойном объеме, если человек работал в патологоанатомических и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения. Кроме того, согласно пояснениям Минздрава, в список также попадают сотрудники:

противотуберкулезных кабинетов;

кабинетов инфекционных заболеваний;

психоневрологических отделений;

психиатрических бригад скорой помощи.

Как сообщалось ранее, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, хватит ли Украине денег на то, чтобы выплатить пенсии в 2023 году.