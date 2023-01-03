Украинцам поднимут пенсии в 2023 году: в Минсоцоплитики рассказали подробности

Сумма повышения пенсий пока что не известна

Пенсии в Украине в 2023 году все же проиндексируют. Произойдет это в марте, но пока не известна точная сумма повышения и категории пенсионеров.

Об этом в эфире телемарафона рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, государство в лице Минсоцполитики отыщет средства на повышение пенсий уже этой весной. К концу января удастся узнать процент инфляции, а в феврале уже будет приниматься решение об индексации пенсий. Однако точная сумма повышения пока что неизвестна, скорее всего она будет зависеть от уровня инфляции и средств, которые есть в распоряжении Минсоцполитики.

"Отчетность за последний месяц будет обрабатываться в январе. Тогда же будет рассчитываться и уровень инфляции. Так что ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте", — отметила она.

Министр соцполитики подчеркнула, что государство непременно отыщет ресурсы для индексации пенсий в марте. Также она заверила, что передача части социальных выплат в администрирование Пенсионного фонда не скажется на выплате пенсий.

"Больничными и субсидиями будут заниматься вновь образованные структуры в рамках фонда", — резюмировала Оксана Жолнович.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто из украинских пенсионеров может получить двойной стаж для пенсии.