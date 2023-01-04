До якого віку діти можуть отримувати пенсії по втраті годувальника: відповідь від ПФУ

Виплата пенсій припиняється через місяць після певних обставин

Діти, які втратили годувальника, мають право на виплату пенсій. Держава фінансово допомагає дитині до повноліття.

У Пенсійному фонді Україні розповіли, у якому разі діти припиняють отримувати пенсію через втрату годувальника.

Згідно з українським законодавством, а саме ч.2, ст.38 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсію припиняють виплачувати з першого числа місяця, який слідує за тим, у якому відбулися обставини, за яких припиняються виплати пенсії.

Серед інших факторів, що впливають на припинення виплат, досягнення отримувачем становить 18 років. Наприклад, якщо 1 січня 2023 року дитині виповниться 18 років, то вона ще отримає пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначену за минулий місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у 2023 році українцям проіндексують пенсії. Сума підвищення виплат стане відома до кінця зими.