До какого возраста дети могут получать пенсии по потере кормильца: ответ от ПФУ

Выплата пенсий прекращается спустя месяц, после определенных обстоятельств

Дети, которые потеряли кормильца, имеют право на выплату пенсий. Государство финансово помогает ребенку до его совершеннолетия.

В Пенсионном фонде Украине рассказали, в каком случае дети прекращают получать пенсию по потере кормильца.

Согласно украинскому законодательству, а именно ч.2, ст.38 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсию прекращают выплачивать с первого числа месяца, который следует за тем, в котором произошли обстоятельства, при которых прекращаются выплаты пенсии.

Среди прочих факторов, которые влияют на прекращение выплат, достижение получателем 18 лет. К примеру, если 1 января 2023 года ребенку исполнится 18 лет, то он еще получит пенсию по потере кормильца, назначенную за прошлый месяц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в 2023 году украинцам проиндексируют пенсии. Сумма повышения выплат станет известна к концу зимы.