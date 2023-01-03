Право на достойную пенсию: в Украине вводят накопительную систему из трех частей
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Накопительную пенсию будут финансировать государство, работодатель и сотрудник
В Украине могут ввести обязательное пенсионное накопление для всех украинцев. Планируют это сделать уже в 2023 году.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, в Украине на протяжении последних лет наблюдается проблема с наполняемостью Пенсионного фонда. Чтобы ее решить, правительство собирается внедрить в новом году обязательное пенсионное накопление. Также планируется реформа Фондового рынка и рынка капиталов.
"Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета", — рассказал Шмыгаль.
Деньги на эти счета будут поступать из трех источников:
- взнос работодателя;
- взнос государства равный взносу работодателя;
- добровольные взносы граждан.
"Таким образом, реализуем на практике право каждого украинца на достойную пенсию", — резюмировал премьер-министр.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские пенсионеры могут поднять себе выплаты. Надбавка составит 10% от прожиточного минимума.