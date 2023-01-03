Право на достойную пенсию: в Украине вводят накопительную систему из трех частей

Накопительную пенсию будут финансировать государство, работодатель и сотрудник

В Украине могут ввести обязательное пенсионное накопление для всех украинцев. Планируют это сделать уже в 2023 году.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в Украине на протяжении последних лет наблюдается проблема с наполняемостью Пенсионного фонда. Чтобы ее решить, правительство собирается внедрить в новом году обязательное пенсионное накопление. Также планируется реформа Фондового рынка и рынка капиталов.

"Реформа состоит в том, что все трудоустроенные украинцы будут иметь свои пенсионные накопительные счета", — рассказал Шмыгаль.

Деньги на эти счета будут поступать из трех источников:

взнос работодателя;

взнос государства равный взносу работодателя;

добровольные взносы граждан.

"Таким образом, реализуем на практике право каждого украинца на достойную пенсию", — резюмировал премьер-министр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинские пенсионеры могут поднять себе выплаты. Надбавка составит 10% от прожиточного минимума.