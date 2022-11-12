Когда в Украине накопительная пенсионная система станет обязательной - ответ Министерства

Вводить систему планируют постепенно

В Украине должна заработать накопительная пенсионная система. Сделать обязательным накопительный уровень в пенсионной системе планируют после окончания войны.

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, до окончания военного времени планируется наработать необходимое законодательство. Она отметила, что надеется, что те, кому по 35 лет смогут дополнительно накапливать на пенсионных счетах и получать в свое время достойное пенсионное обеспечение.

Напомним, что на первом этапе введения накопительной пенсионной системы планируется, что за ее наполнение будут отвечать государство и работодатель. Для тех, кто желает самостоятельно улучшить ситуацию со своим пенсионным обеспечением в будущем, законодатели предусмотрели возможность заключения договора с Пенсионным фондом и внесении средств с 16 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине поднимут пенсию в декабре 2022 года. Это связано с повышением прожиточного минимума. В 2023 году такого роста выплат не ожидается. Вероятно только одно повышение — из-за индексации.