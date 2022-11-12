Коли в Україні накопичувальна пенсійна система стане обов’язковою – відповідь Міністерства

Вводити систему планують поступово

В Україні має запрацювати накопичувальна пенсійна система. Зробити обов’язковим накопичувальний рівень у пенсійній системі планують після закінчення війни.

Як розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, до закінчення воєнного часу планується напрацювати необхідне законодавство. Вона зазначила, що сподівається, що ті, кому по 35 років зможуть додатково накопичувати на пенсійних рахунках та отримувати свого часу гідне пенсійне забезпечення.

Нагадаємо, що на першому етапі запровадження накопичувальної пенсійної системи планується, що за її наповнення відповідатимуть держава та роботодавець. Для тих, хто бажає самостійно покращити ситуацію зі своїм пенсійним забезпеченням у майбутньому, законодавці передбачили можливість укладання договору з Пенсійним фондом та внесення коштів із 16 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні піднімуть пенсію у грудні 2022 року. Це з підвищенням прожиткового мінімуму. 2023 року такого зростання виплат не очікується. Ймовірно, лише одне підвищення — через індексацію.