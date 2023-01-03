Право на гідну пенсію: в Україні вводять накопичувальну систему із трьох частин
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Накопичувальну пенсію фінансуватимуть держава, роботодавець та співробітник
В Україні можуть запровадити обов’язкове пенсійне накопичення для всіх українців. Планують це зробити вже у 2023 році.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, в Україні протягом останніх років спостерігається проблема із наповнюваністю Пенсійного фонду. Щоб її вирішити, уряд має намір запровадити у новому році обов’язкове пенсійне накопичення. Також планується реформа Фондового ринку та ринку капіталів.
"Реформа полягає в тому, що всі працевлаштовані українці матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки", — розповів Шмигаль.
Гроші на ці рахунки надходитимуть із трьох джерел:
- внесок роботодавця;
- внесок держави рівний внеску роботодавця;
- добровільні внески громадян.
"Таким чином реалізуємо на практиці право кожного українця на гідну пенсію", — резюмував прем’єр-міністр.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українські пенсіонери можуть підняти собі виплати. Надбавка становитиме 10% від прожиткового мінімуму.